أسعار السمك في سوق المنيب بالجيزة اليوم.. «المكرونة» بـ30 جنيها

تباينت أسعار السمك اليوم الاثنين 17- 6-2024 في سوق المنيب بالجيزة، بالتزامن مع حلول ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إذ سجل سعر كيلو السردين المجمد 53 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة بين 30 و60 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي اليوم

وجاءت أسعار السمك البلطي اليوم في سوق المنيب بالجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 45 و64 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البلطي الوسط ما بين 58 و60 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيهًا.

سعر السمك البوري والبربون

وجاءت أسعار السمك البوري والبربون اليوم، في سوق المنيب بمحافظة الجيزة كالتالي:

- سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم يتراوح ما بين 100 و140 جنيهًا.

- سعر السمك البوري صغير الحجم يتراوح ما بين 85 و95 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البربون كبير الحجم يتراوح ما بين 80 و130 جنيهًا.

- سعر سمك البربون صغير الحجم يتراوح ما بين 50 و70 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو سمك الوقار إلى 190 جنيهًا.

- سجل سعر سمك القاروص 196 جنيهًا.

- سجل سعر سمك الكابوريا 61 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر قشر بياض 135 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو السبيط إلى 350 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو المرجان إلى 100 جنيه.

- سعر كيلو السردين المجمد 53 جنيهًا.

- سعر كيلو الماكريل المجمد 150 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة السويسي من 80 إلى 140 جنيهًا.

- سعر كيلو المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

وجاءت أسعار السمك الجمبري اليوم بسوق المنيب في الجيزة كالتالي:

- سعر الجمبري صغير الحجم 90 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد بين 165 و360 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري متوسط الحجم 193 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري الجامبو 403 جنيهات للكيلو.