موسم ضرب نار.. ناقد فني: الكوميدي يسيطر على أفلام عيد الأضحى

وصف الناقد الفني علي الكشوطي موسم أفلام عيد الأضحى بـ«موسم ضرب نار وساخن جدا»، إذ يضم مجموعة من الفنانين التي لها ثقل في الوسط الفني، متابعا أن الأفلام حققت إيرادات كبيرة خلال أيام العرض القليلة، رغم الظروف الاستثنائية التي تعرض بها، إذ أن أغلب الطلاب لديهم امتحانات ثانوية عامة، فضلا عن الطقس شديد الحرارة في الفترة الماضية.

فيلم ولاد رزق 3

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية «أعتقد أن الإيرادات ستزداد بعد انتهاء فترة الثانوية وتحسن الأجواء»، مشيرا إلى أن فيلم ولاد رزق 3 يأتي استكمالا لنجاحاته في الأجزاء السابقة، وهذا الفيلم يضمن جمهوره، فالشريحة العمرية التي كان لديها 10 سنوات حين عُرض الجزء الأول أصبح لديها اليوم 20 عاما، وبالتالي الفيلم يضمن رصيده لدى جمهوره.

وأشار إلى أن فيلم ولاد رزق 3 به عوامل جذب كبيرة للغاية، على رأسها ضمه فنانين ذو شعبية عالية كبيرة سواء أحمد عز أو عمرو يوسف وآسر ياسين الذي انضم حديثا، مؤكدا أن الموسم الحالي يضم 4 أفلام أكشن ولايت كوميدي.