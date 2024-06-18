بريطانية تصاب بجلطات دموية بعد تناول حبوب منع الحمل.. حالة نادرة

في حالة نادرة، نجت سيدة بريطانية من الموت بعد ظهور بقع دموية على جسدها، اتجهت على إثرها إلى إحدى المستشفيات، ليخبرها الأطباء أنها أُصيبت بجلطات متعددة في رئتيها وبطنها وساقها اليسرى، لتناولها حبوب منع الحمل، مما جعل قصتها بداية لنشر التوعية بشأن تناول حبوب منع الحمل.

حبوب منع الحمل تسببت في جلطات دموية

البداية عندما شعرت هولي وايتهول، البالغة من العمر 22 عامًا من نوتنجهام، بألم في فخذها، لكنها توقعت أنه بسبب لعبها الرياضة، لتقرر زيارة الطبيب عندما تفاقم ظهور البقع الدموية بشكل متزايد على جسمها، لتكشفت أنها تعاني بالفعل من جلطات دموية مميتة، حتى أنه أخبرها الأطباء بأنها «محظوظة لأنها على قيد الحياة»، بسبب كم المضاعفات النادرة التي حدثت، وأتضح أن ذلك بسبب تناول حبوب منع الحمل، وفقًا لحديثها لجريدة الديلي ميل البريطانية.

وأخبرها الأطباء أن ظهور جلطات الدم من الآثار الجانبية لتناول حبوب منع الحمل، بسبب أنها تعاني من متلازمة مضادات الفوسفوليبيد المؤثر على الجهاز المناعي، وهو ما علقت عليه ماجدة راشد، استشاري أمراض النساء والتوليد والفحص بالموجات فوق الصوتية، بعدم تناول حبوب منع الحمل إلا تحت استشارة الطبيب لمنع خطرالإصابة بـ جلطات الدم أو مشكلات القلب.

موانع استخدام حبوب منع الحمل

وأوضحت «راشد»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه يوجد موانع لاستخدام حبوب منع الحمل، وهي:

الإصابة بأمراض القلب.

الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

الإصابة بالأمراض المزمنة.

وجود إصابة بجلطات دموية.

الإصابة بالسكتة دماغية.

وجود تاريخ عائلي في الأمراض المناعية.

الإصابة السابقة بأحد الأورام.

وجود نزيف حيض غير طبيعي.

الإصابة بمرض كبدي.

وأوضحت أنه في هذه الحالات يزيد تناول حبوب منع الحمل، من خطرالإصابة بارتفاع ضغط الدم والإصابة بالأزمات القلبية والجلطات الدموية، لذلك يجب استشارة الطبيب، لتحديد مدى ملائمة الجسم لتناول حبوب منع الحمل من عدمه.