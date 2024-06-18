مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية: استقبال 4000 زائر في أول أيام عيد الأضحى

قالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن الحديقة استقبلت 4000 زائر في أولى أيام عيد الأضحى المبارك مقابل 10 آلاف زائر ثاني أيام العيد، وهذا الأمر يرجع إلى اعتدال درجات الحرارة، فضلا عن وجود العديد من الأمور التي جذبت المواطنين كالحديقة المفتوحة التي تتيح تعامل الزوار مع الحيوانات الأليفة التي لا تشكل أي ضرر بصورة مباشرة.

أبرز احتياطات حديقة الحيوان بالإسكندرية

وأضافت «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نتخذ كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة في حديقة الحيوان بالإسكندرية من أجل استقبال الزوار في الأعياد والمناسبات، فعلى سبيل المثال نزيد من عدد التذاكر حتى لا يحدث تزاحم».

تنسيق بين الحديقة ومديرية الأمن

وتابعت أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن، التي تمد الحديقة بقوى أمنية لمنع عمليات الاحتكاك والتزاحم إلى جانب أعمال الشغب، وذلك حتى يستطيع الزوار التمتع بالحديقة وسط أجواء آمنة، مشيرة إلى أن حديقة الحيوان بالإسكندرية تقع على مساحة 24 فدانا، لذا يمكنها استيعاب أعداد هائلة من الجمهور.