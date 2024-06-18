«السياحة»: بدء تفويج 17 ألف حاج من مكة إلى المدينة اليوم

تبدأ شركات السياحة الليلة، تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بالنسبة للحجاج الذين لم يزوروا المدينة قبل بداية مناسك الحج، حيث سيتم على مدار الـ4 أيام المقبلة تفويج أكثر من 17 ألف من حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتتابع لجان وزارة السياحة والآثار بالمدينة المنورة ومكة المكرمة حاليا عمليات تسكين الحجاج بالفنادق.

الحجاج يقيمون بالمدينة المنورة 72 ساعة

وكشفت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار لـ«الوطن»، أنّ العدد الأكبر من حجاج السياحة الذين سيتم تفويجهم من مكة إلى المدينة سيكون غدا وبعد غد، موضحة أنّ الحجاج سيقيمون بالمدينة المنورة 72 ساعة على الأقل وفق الضوابط المنظمة للحج السياحي لموسم حج 1445 هجريا.

وأشارت إلى أنّ لجان بعثة الحج السياحي تتواجد حاليا بمطاري المدينة المنورة وجدة والمنافذ البرية، لتوديع الحجاج ومساعدتهم لإنهاء إجراءات السفر الخاصة بهم.