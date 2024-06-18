أفلام العيد تحقق إيرادات قياسية وتقترب من كسر حاجز الـ28 مليون جنيه

تواصل إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في موسم عيد الأضحى السينمائي ارتفاعا غير مسبوق في شباك التذاكر، إذ حققت الأفلام الأربعة إجمالي إيرادات بلغ 27 مليون و803 آلاف جنيه، وذلك حسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحتفظ فيلم ولاد رزق 3 بطولة أحمد عز وإخراج طاق العريان بصدارة الإيرادات لليوم السادس على التوالي، وحقق الفيلم رقما قياسيا جديدا في قائمة الإيرادات اليومية محققا 22 مليون و134 ألف جنيه، وهو ما يعتبر أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

أهل الكهف يتذيل قائمة إيرادات أفلام العيد بـ 948 ألف جنيه

أما المركز الثاني في قائمة الإيرادات كان من نصيب فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وإخراج شريف عرفة، وحقق الفيلم إيرادات وصلت لـ3 ملايين و210 آلاف جنيه، يليه في المركز الثالث فيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي وإخراج حسام سليمان، وفي المركز الرابع والأخير جاء فيلم أهل الكهف بـ948 ألف جنيه.