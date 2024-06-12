4 نجوم يخوضون حرب تكسير عظام على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى 2024، الذي يتنافس فيه نجوم الصف الأول على صدارة شباك التذاكر، أبرزهم أحمد عز، وخالد النبوي، وأحمد فهمي، ومحمد إمام، وعلى مستوى الإخراج يسجل شريف عرفة حضوره بفيلمين.

أفلام عيد الأضحى 2024.. ولاد رزق 3

الفيلم الأول والمتوقع أن يستحوذ على إيرادات شباك التذاكر، هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام ولاد رزق، والمقرر أن يتم طرحه غدًا في دور العرض السينمائي، لينافس ضمن أفلام عيد الأضحى 2024.

ولاد رزق سلسلة أفلام عرض منها الجزء الأول في 2015، بفيلم من بطولة الفنانين: أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، وعرض جزء ثاني منه عام 2019.

ويتصدر قائمة صناعه طارق العريان مخرجًا، وصلاح الجهيني مؤلفًا، إذ يأتي الجزء الثالث بدون أحمد الفيشاوي وأحمد داوود، وبأبطال جدد مثل: علي صبحي وأسماء جلال وآسر ياسين.

عصابة الماكس

ويعود أحمد فهمي في 2024 بفيلم عصابة الماكس، بعد النجاح الذي حققه بفيلمه العام الماضي، وهو فيلم «مستر إكس»، حيث يقدم شخصية «المكسيكي»، التي استوحاها من فيلم «كازابلانكا» الذي قدم فيه نفس الشخصية بنفس الاسم، مع الفنان أمير كرارة.

فيلم «عصابة الماكس» من بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

اللعب مع العيال

لأول مرة يجتمع المُخرج الكبير شريف عرفة، مع الفنان محمد إمام في فيلم جديد، حيث يقدمان هذا الموسم الفيلم الكوميدي اللعب مع العيال، الذي استوحى اسمه عرفة من فيلمه مع الزعيم عادل إمام، وهو فيلم «اللعب مع الكبار».

يشارك في بطولة الفيلم، مع محمد إمام، عدد من النجوم منهم، أسماء جلال وباسم سمرة، وحجاج عبدالعظيم، وويزو ومصطفى غريب، وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم أهل الكهف

أهل الكهف من الأفلام التي ظلت «في العلب» حسب المصطلح السينمائي الشهير، حيث تم تأجيل عرضه لوقت طويل، واليوم قرر صناعه طرحه في هذا الموسم.

والفيلم من بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل، وريم مصطفى ومحمد فراج ومحمود حميدة، وبسنت شوقي وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.