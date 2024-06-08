قائمة أفلام عيد الأضحى 2024.. 4 أعمال تنافس في شباك التذاكر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى 2024، الذي يشهد منافسة قوية بين عدد كبير من نجوم الصف الأول من بينهم محمد إمام، أحمد عز، خالد النبوي، أحمد فهمي، ويبدأ طرحها في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي القائمة الكاملة لأفلام موسم عيد الأضحى 2024.

فيلم اللعب مع العيال

يخوض الفنان محمد إمام ماراثون موسم أفلام عيد الأضحى 2024 من خلال فيلم اللعب مع العيال، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول مدرس التاريخ "علام"، الذي يواجه ظروفا صعبة ويضطر للسفر والانتقال إلى البدو ويبدأ في التعايش معهم، وتنطلق المغامرات الكوميدية.

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، حجاج عبد العظيم، أسماء جلال، ويزو، وآخرين، من إخراج وتأليف شريف عرفة.

فيلم ولاد رزق 3

يعرض فيلم ولاد رزق 3 فى موسم أفلام عيد الأضحى 2024، ويضم عددا كبيرا من الفنانين ويدور في إطار من المغامرات والأكشن لعالم ولاد رزق في العمليات الإجرامية، إذ يشهد الجزء الثالث تطورًا كبيرًا في الأحداث والتقنيات لأول مرة.

فيلم ولاد رزق 3 بطولة أحمد عز، آسر ياسين، إياد نصار، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أسماء جلال، من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم أهل الكهف

ينطلق عرض فيلم أهل الكهف، بطولة الفنان خالد النبوي، بعد سنوات من التأجيل، في موسم عيد الأضحى، وتدور أحداثه حول قصة أهل الكهف الشهيرة.

ويضم فيلم أهل الكهف عددا كبيرا من الفنانين من بينهم خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، وغادة عادل، وأحمد عيد، وبسنت شوقي، ومحمود حميدة، ريم مصطفى، وبيومي فؤاد، من إخراج عمرو عرفة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.

فيلم عصابة الماكس

كما يضم موسم أفلام عيد الأضحى 2024 فيلم عصابة الماكس، بطولة الفنان أحمد فهمي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، إذ يتورط بطل العمل فى عمليات السرقة ويضطر إلى اللجوء لشخص آخر من أجل مساعدته ولكنه يستمر في تلك العمليات ولا يستطيع الخروج منها.

الفيلم من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، أحمد فهيم، محمد لطفي، إضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم الفنان أحمد السقا، والفيلم من إخراج حسام سليمان.