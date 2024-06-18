دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى.. «اللهم إياك أرجو ولك أدعو»

«ماذا يقول الحاج عند الخروج من مكة والتوجه إلى منى؟».. سؤال أجابت عنه هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى

ونشرت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى، قائلة إنّ الحاج يقول: «اللهم إياك أرجو ولك أدعو فبلغني صالح أملي واغفر لي ذنبي، وامنن علي بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير».

دعاء الانتهاء من الحج

ويُكثر المسلمون خلال أداء مناسك الحج من ترديد الدعاء، خاصة أنّه من العبادات المستحبة، وبينها دعاء الانتهاء من الحج كما يلي.

«اللَّهُمَّ إن البَيْتَ بَيْتُك، وَالعَبْدَ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبدِكَ، وابْنُ أمَتِكَ، حَمَلْتَنِي على ما سَخَّرْتَ لي مِنْ خَلْقِكَ، حتَّى سَيَّرْتَني فِي بِلادِكَ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حتَّى أعَنْتَنِي على قَضَاءِ مَناسِكِكَ، فإنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فازْدَدْ عني رِضًى، وَإِلَّا فَمِنَ الآنَ قَبْلَ أنْ يَنأى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، هَذَا أوَانُ انْصِرَافي، إنْ أذِنْتَ لي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلا بِبَيْتِكَ، وَلا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فأصْحِبْنِي العافِيَةَ في بَدَنِي وَالعِصْمَةَ في دِينِي، وأحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طاعَتَكَ ما أبْقَيْتَنِي واجْمَعْ لي خَيْرَي الآخِرةِ والدُّنْيا، إنَّكَ على كُلّ شيءٍ قدير».

«اللهم زِدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزِدْ من شرَّفه وكرَّمه ممَّن حجَّه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحَيِّنَا ربنا بالسلام».