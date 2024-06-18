خبير تكنولوجي: دور كبير للذكاء الاصطناعي في تيسير موسم الحج

قال أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ 2024 شهد ظهورا قويا للذكاء الاصطناعي في موسم الحج، حيث جرى استخدام الكثير من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

روبوتات ذكية داخل الحرم المكي

وأضاف «طارق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ موسم الحج شهد نشر العديد من الروبوتات الذكية داخل الحرم والمناطق المحيطة به، لتوجيه الحجاج، فضلا عن توفير روبوتات لتقديم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بـ11 لغة للرد على الاستفسارات الشرعية.

وأشار إلى أنّ السعودية استعانت بالذكاء الاصطناعي لتوجيه حركة الحجاج ومنع التكدس بمناطق معينة ما يقلل المخاطر، إضافة إلى استحداث مكانس التطهير الذكية المزودة بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وتوفير روبوتات ذكية لتوزيع عبوات مياه زمزم وإطلاق ميزة لتمكين الحجاج.