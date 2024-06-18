«التعليم»: كنترول 6 أكتوبر ينتهي من التقدير الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من استعدادات الكنترول المركزي بمدينة السادس من أكتوبر من التقدير الإلكتروني لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024، تمهيدا لبدء أعمال كنترول الرصد غدا.

تجهيز القاعات المخصصة

وأوضحت الوزارة أنّها انتهت من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، ومن المقرر أن يبدأ مدخلو البيانات بالكنترول المركزي في أكتوبر الأحد المقبل، العمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

إعداد الكنترول المركزي

وتابعت أنّه جار إعداد الكنترول المركزي لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، المقرر أن تعقد السبت المقبل، تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكتروني.