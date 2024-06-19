انعدام الثقة بشريك الحياة مشكلة تواجه أبطال مسلسل الوصفة السحرية.. ما الحل؟

مشكلات وخلافات كثيرة تنشأ بين الشريكين في أول الزواج لاختبار قدرتهما على مواجهة الصعاب معًا والتمسك ببعضهما، لكن هناك زيجات تفشل بسبب انعدام الثقة بين الشريكين، مما يؤدي إلى الانفصال، فأولى علامات انهيار العلاقة الزوجية هي الشك، وهو الخطأ الذي سلط الضوء عليه مسلسل وصفة الوصفة السحرية.

مسلسل الوصفة السحرية

ناقشت حلقات مسلسل الوصفة السحرية الذي يعرض على قناة «dmc» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً ومنصة «watch it»» من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساءً، مشكلة انعدام الثقة بين الزوجين، وإخفاء الحقائق التي تؤثر على الطرفين وتزيد من شعورهما بالقلق والشك.

مشكلة انعدام الثقة بين الزوجين

وخلال حلقات مسلسل الوصفة السحرية، ظهرت الفنانة شيري عادل التي تؤدي دور «دينا» وهي تفكر في أن زوجها الفنان عمر الشناوي مؤدي دور مالك يخفي عنها الكثير من الحقائق، وتبدأ في الشك والخوف مما يخفيه عنها، وهو ما علق عليه الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، موضحًا أنَّ الشك خطوة أولى للانفصال والطلاق، وتتعدد أسبابه في أول الزواج وتتمثل في التالي:

تحول الأنشطة اليومية إلى أفعال روتينية تخلو من الحياة.

نقص خبرة الطرفين بسبب الاضطرابات الأخلاقية والنفسية لديهما.

عدم توفر الوقت للحديث والنقاش.

التحفظ في بعض التصرفات.

الشعور بعدم الأمان.

علاج الشك في أول الزواج

وقد يحدث إثر هذا تعميق للفجوة بين الطرفين ومن ثم الطلاق، حسبما أوضح «فرويز» في حديثه لـ«الوطن»، مبينًا أنَّ علاج عدم الثقة، يتمثل في التالي: