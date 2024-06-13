كيف تتخلصين من «الخرس الزوجي»؟.. قضية ناقشها مسلسل الوصفة السحرية

مشكلات وخلافات كثيرة دائمًا ما تواجه المتزوجين وتكون بمثابة امتحان لهما، لاختبار قدرتهما على مواجهة الصعاب معًا والتمسك ببعضهما، لكن هناك زيجات تفشل في بدايتها بسبب خطأ كبير يقع فيه الطرفان دون انتباه منهما، ما يؤدي إلى الانفصال والطلاق، وهو الخطأ الذي سلط عليه الضوء الفنانة شيري عادل في مسلسل وصفة الوصفة السحرية.

الفنانة شيري عادل ناقشت من خلال حلقات مسلسل الوصفة السحرية الذي يعرض على قناة «دي إم سي» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً ومنصة «watch it»» من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساءً، مشكلة «الخرس الزوجي»، إذ تتحول العلاقة بين الزوجين إلى صمت تام ولا يحدث أحدهما الآخر في مشكلاتهما وما ينبغي فعله لتجاوزها معًا، ليتساءل الطرفان في النهاية عن السبب الذي جعل علاقتهما تتحول إلى الشكل.

مشكلة الخرس الزوجي

وخلال حلقات مسلسل الوصفة السحرية، ظهرت الفنانة شيري عادل التي تؤدي دور «دينا» وهي غاضبة بشدة من زوجها الفنان عمر الشناوي ويؤدي دور مالك، وتسأله عن السبب الذي جعل مشكلة الخرس الزوجي تظهر في علاقتهما: «بقالنا ساعة متكلمناش ولا قولنا ولا كلمة تفتكر ده عادي، هل الكلام خلص بينا للدرجة دي ولا دي علامة إنّ في حاجة غلط، ولا ده خرس زوجي؟».

والدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أكد أنّ الخرس الزوجي خطوة أولى للانفصال العاطفي والنفسي بين الأزواج، موضحًا أنه مرض خبيث منتشر بين العلاقات، وتتعدد أسبابه في أول الزواج وتتمثل في التالي:

تحول الأنشطة اليومية إلى أفعال روتينية تخلو من الحياة.

الابتعاد عن البهجة والتجديد والمفاجآت.

نقص خبرة الطرفين بالطبيعة المختلفة للرجل والمرأة.

عدم فهم طباع شريك الحياة.

الاضطرابات الأخلاقية والنفسية لدى الشريكين.

عدم توفر الوقت للحديث والنقاش.

علاج الخرس الزوجي في أول الزواج

وقد يحدث على إثر الخرس الزوجي، تسرب الملل والروتين في العلاقة الزوجية وتراكم المشكلات الأسرية، مما يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الطرفين، وأضاف «هندي» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ هناك أشياء تقضي على الخرس الزوجي وتكسر الملل والروتين وهي كالتالي: