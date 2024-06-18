مدرب رياضي: جيل الكابتن مدحت وردة من أساطير كرة السلة

قال كابتن خالد حسين، مدرب كرة السلة بنادي الزهور، إن جيل الكابتن مدحت وردة كان علامة فارقة في تاريخ كرة السلة المصرية والعربية، فقد كان لهم دور كبير في نشر هذه اللعبة، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، إذ حقق بطولة إفريقيا سنة 1983 بالإسكندرية.

وأضاف خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «فريق الـ20 عام بنات حقق أول جمهورية في كرة السلة، وهذه أول بطولة لجمهورية تجرى على مستوى مصر».

نادي الزهور متفوق في كرة السلة

وتابع: «نادي الزهور متفوق في كرة السلة للمراحل العمرية تحت 13 سنة و14 سنة وتحت 15 سنة، حتى وصلنا إلى جيل 2004 و2005، إذ إنه ناد يعتمد على أولاده عكس الأندية الأخرى»، مشيرا إلى أن نادي الزهور رياضي اجتماعي وتفوقه على أندية كبيرة مثل الزمالك والأهلي والاتحاد وسبورتينج يعد إنجازا كبيرة للجهاز الفني ودعم إدارة النادي.