«معلومات الوزراء»: ممشى أهل مصر يسهم في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء (فيديو)

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن ممشى أهل مصر، يسهم في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق، مشيرا من خلال مقطع فيديو نشره عبر فيسبوك أنه يعد من أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة، من خلال إعادة الوجه الحضاري لها في المناطق المطلة على النيل.

نقلة حضارية للواجهة النيلية

وأضاف أن ممشى أهل مصر نقلة حضارية للواجهة النيلية بوسط القاهرة، إذ يأتي هذا المشروع تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس.