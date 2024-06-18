مراكز شباب المنيا تفتح أبوابها للجمهور بالمجان طوال أيام العيد

تستقبل مراكز شباب المنيا المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بمراكز الشباب بالمجان، باعتبارها مراكز خدمة مجتمعية، وذلك في إطار انطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب».

أنشطة وبرامج ترفيهية

وقال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، إن المراكز تنظم احتفالات مجانية خلال أيام العيد، وتقدم الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب بالقرى، لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال.

فتح حدائق الطفل والملاهي وحمامات السباحة

وتستقبل حدائق الطفل والملاهي وحمامات السباحة والملاعب أبوابها بالمجان، إذ تشهد إقبالا كثيفا من المترددين للاستمتاع بخدمات المراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية يوميا من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل.