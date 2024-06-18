مدن عراقية تسجل درجات حرارة قياسية.. إحداها تجاوزت الـ50

سجلت 4 محافظات عراقية، اليوم الثلاثاء، درجات حرارة بلغت 50 مئوية وأكثر؛ نتيجة موجة الحر التي تضرب العراق حاليًا، وفقا لبيان صادر من هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي العراقية.

درجات الحرارة في مدن العراق

وسجلت محافظة «ذي قار» التي تقطن على مسافة 350 كيلو متر جنوب بغداد؛ أعلى درجة حرارة وهي 51 مئوية، فيما بلغت محافظات ميسان والبصرة والمثنى في جنوبي البلاد 50 درجة مئوية.

وبخلاف الـ4 محافظات السابقة، هناك مدن أخرى في العراق سجلت 49 درجة مئوية، وهي: كربلاء والنجف والديوانية وواسط، بحسب ما كشفته قناة «القاهرة الإخبارية» مبينة أن العاصمة بغداد سجلت 48 درجة مئوية، فيما بلغت أقل درجة حرارة 40 درجة مئوية وسجلت بمحافظة دهوك أقصى شمالي العراق.

تحذيرات من التعرض للشمس

ودعت هيئة الأرصاد العراقية المواطنيين في مختلف محافظات العراق إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة، تحديدا بين الساعة 10 صباحًا إلى 4 عصرًا، بجانب ارتداء ملابس واقية تغطي معظم أجزاء الجسم، واستخدام قبعة ذات حافة عريضة لحماية الوجه والرقبة والأذنين.

وفي الوقت ذاته، تعطل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة العراقية التي تسجل فيها درجة حرارة 50 درجة مئوية وأكثر، وفقا لما جاء في القانون العراقي.