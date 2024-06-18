جامعة أسيوط تطلق حملة لرفع وعي الشباب بمحاور التنمية المستدامة

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط؛ حملة «معا.. نحو جامعة مستدامة»، لتقديم حلول مبتكرة لتحديات التغيرات المناخية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، في مجالات إدارة المخلفات، والمواد الحيوية، والزراعة المستدامة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمياه، وتقليل الانبعاثات، والمباني المستدامة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن الهدف الأساس من الحملة التي تطلقها الجامعة، هو غرس السلوك الإيجابي في نفوس الشباب للحفاظ على البيئة، مشيرا في بيان صحفي إلى أن الحملة تأتي بالتزامن مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

غرس السلوك الإيجابي في نفوس الشباب

وأضاف أن الحملة تستهدف الوصول لأكبر عدد من المستهدفين داخل المجتمع الجامعي وخارجه؛ لتعزيز التفاعل مع قضايا البعد البيئي في التنمية من خلال حلقات، ولقاءات علمية متخصصة، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كل إمكاناتها البشرية والمادية.

رفع وعي الشباب بمحاور التنمية المستدامة

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على الحملة؛ إن الحملة تأتي في إطار توجه الدولة فيما يخص تعزيز وعي الشباب، وتثقيفه حول الاستراتيجيات، والبرامج، والسياسات التي تعمل عليها الدولة في مجال البيئة، مشيرا أن الحملة تعد محاولة جادة؛ لرفع وعي الشباب بمحاور التنمية المستدامة، والقيام بدور إرشادي؛ نحو كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالشكل الأمثل، وربط الشباب بالمشاركين الفاعلين في الحملة؛ سعياً لتوسيع الاستفادة من إسهاماتهم، ومشاركاتهم، لافتا أن الحملة تتكامل مع مبادرات أخرى أطلقتها مختلف الوزارات.