نائب رئيس جامعة أسيوط: انتظام الامتحانات وإجراءات قانونية ضد المخالفين

شهد حرم جامعة أسيوط إجراءات منظمة وسير هادئ لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة لضمان بيئة ملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وتفقد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، امتحانات كلية الآداب للاطمئنان على سيرها، يرافقه عدد من المسؤولين في الكلية.

وأكد عبدالمولى أن الامتحانات تجري بهدوء تام منذ بدايتها بفضل الإجراءات المنظمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، مشددا على ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

كما شدد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للمخالفين لقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالغش.

الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات

وحرص عبدالمولى على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن أي مشكلات يواجهونها أثناء عقد الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

يُذكر أنَّ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب 8312 طالباً وطالبة (انتظام، انتساب، برامج خاصة).