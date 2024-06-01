رئيس جامعة أسيوط: نسعى لإجراء تحديث شامل في المنظومة التعليمية

تفقد اليوم، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أعمال الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى للمعهد الفني للتمريض، والتي تعقد بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات من جميع النواحي، وأشاد بالجهد المتميز الذي يقدمه مركز الاختبارات الإلكترونية، مؤكدا حرص الجامعة على النهوض بالعملية التعلمية، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية والتي تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية.

وأشار «المنشاوي» إلى أن جامعة أسيوط تسعى إلى إجراء عملية تحديث شامل في المنظومة التعليمية بداية من إنشاء المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، وإنشاء بنوك الأسئلة، وتصميم مواصفات الورقة الامتحانية، وتنفيذ الاختبارات سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في المعامل، وتصحيح إجابات الطلبة على الأسئلة الموضوعية آليًا، وصولا إلى إصدار النتائج، والتي ينفذها مجموعة من خبراء القياس والتقويم التربوي، وتكنولوجيا التعليم.

وبدأ المعهد الفني للتمريض منظومة الاختبارات الالكترونية مع كليه التمريض عام 2019 (الأعمال الفصلية) إلى عام 2022 على Moodle plateform، ومنذ عام 2022 إلى الآن على منصة (MKCL) التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

كما أجرى المنشاوي، جولة تفقدية لمُتابعة أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2023/2024 بكلية الخدمة الاجتماعية، والتى يؤديها ما يقرب من 12 ألف طالب، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات الفرقة الثالثة لكلية الخدمة الاجتماعية، وذلك للتأكد من مدى انتظامها، وتطبيق كل القواعد والضوابط العامة المُنظمة للعملية الامتحانية، وذلك بحضور الدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

تهيئة المناخ المناسب للامتحانات

وتابع رئيس الجامعة خلال جولته بلجان امتحانات كلية الخدمة الاجتماعية، الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتطبيق جميع الإجراءات اللازمة، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب؛ لتأدية اختباراتهم في أجواء منظمة، وبأقصى درجة من الانضباط؛ لمساعدتهم على التركيز وتحقيق التفوق.

ووجّه المنشاوي؛ بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازي مع عقدها، ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومي داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب.