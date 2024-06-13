مطران الأقباط الكاثوليك يهنئ قيادات محافظة الأقصر بعيد الأضحى المبارك

توجه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى ديوان محافظة الأقصر، وبصحبته ممثلي الإيبارشية من الإكليروس، والعلمانيين، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لسيادة الوزير المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يزور ديوان محافظة الأقصر

ورحب المحافظ الوزير بنيافة المطران، والوفد المرافق له، مشيرًا إلى عمق المشاعر، التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة على مر العصور، مشيدًا بعظمة وحدة الشعب المصرى، وتماسكه.

الأنبا عمانوئيل يؤكد على وحدة النسيج الوطني المصري

وأكد الأنبا عمانوئيل على وحدة النسيج الوطني، والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري، وتكريس مبدأ المواطنة، وقبول الأخر، لترسيخ وحدة الوطن، وتوثيق الأخوة والمحبة بين جميع المصريين، وأن الأعياد فرصة، لتجديد دعائم الود والمحبة، التي تربط المصريين، الذين يشاركون بعضهم الأفراح، والأحزان.

وأشاد وفد الكنيسة الكاثوليكية المرافق بالمشروعات الضخمة، التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة المستويات، وبناء الجمهورية الجديدة، تحت القيادة الحكيمة، والرؤية الثاقبة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن محافظة الأقصر لها نصيب كبير في هذه الخطة، وأكبر دليل على ذلك هو افتتاح محور اللواء سمير فرج، شمال مدينة الأقصر.

وفي سياق متصل، زار نيافة الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له، كافة القيادات الأمنية، والتنفيذية، والتشريعية بمحافظة الأقصر، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مصر.