جدول أئمة المسجد النبوي 1445 في صلاة التراويح والتهجد

كشفت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين، جدول أئمة المسجد النبوي للفروض الخمسة خلال الأسبوع الجاري، إضافة إلى أئمة المسلمين لصلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إذ إنها من الأيام التي يحبها الله والمؤمنون، ويسعى العباد إلى أداء الفروض في جماعة.

جدول أئمة المسجد النبوي 1445

ونشرت رئاسة الحرمين، جدوا أئمة المسجد النبوي بدءًا من يوم الأحد 21 رمضان إلى يوم الخميس 25 رمضان 1445، للفروض الخمسة، وهم كما يلي:

جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد النبوي

وحُدد أئمة صلاة التراويح في المسجد النبوي، لفضيلة الشيخ محمد برهجي، والشيخ عبدالمحسن القاسم، وأحمد بن طالب بن حميد، وصلاح البدير، الدكتور خالد مهنا.

جدول أئمة صلاة التهجد في المسجد النبوي

وصلاة التهجد في المسجد النبوي، تقسم إلى 3 تسليمات، يؤم كل واحدة إمام مختلف، وتبدأ في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وذلك في العشر الأواخر من رمضان، وفيما يلي جدول الأئمة لصلاة التهجد:

وكان رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد أعلن قرار تجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهم الدكتور الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، والشيخ خالد بن سليمان المهنا، والشيخ أحمد بن علي الحذيفي.