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«الزراعة»: المجازر تستقبل 7300 أضحية في ثالث أيام عيد الأضحى

كتب:

محمد أبو عمرة
03:50 م | الثلاثاء 18 يونيو 2024
وزير الزراعة

وزير الزراعة

صرح  الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأنَّ المجازر استقبلت اليوم 7 آلاف و300 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، إذ تمّ ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.

تقديم خدمات ذبح الأضاحي مجانا للمواطنين

وأشار «ممتاز» وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة إلى أنَّ كل المجازر تقدم خدمات ذبح الأضاحي مجانا للمواطنين، مضيفًا أنَّ إجمالي عدد الأضاحي التي استقبلتها المجازر خلال الأيام الثلاثة بلغ 27 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال.

لحوم عيد الأضحى

وأكّد الالتزام بوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم جميع أوجه خدمات ذبح الاضاحي في العيد مجانًا للمواطنين، وكذلك العمل على مدار الساعة في كل الإدارات التابعة للهيئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.