«الزراعة»: الحجر الزراعي يعمل على مدار الساعة خلال العيد لضمان انسياب الصادرات

تواصل الجهات الخدمية والإنتاجية والبحثية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل للتيسير على المتعاملين مع تلك الجهات، وتذليل العقبات التي تواجههم.

رئيس مركز البحوث الزراعية

وتفقد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة بالغربية، محطة البحوث الزراعية بالجميزة و مزرعة قطاع الإنتاج ومشاتل القرشية، حيث تم المرور على برامج بحوث الذرة الشامية والقطن والأرز، والوقوف على حالة البرامج البحثية الصيفية.

دور المراكز الإرشادية

وأكد رئيس المركز، ضرورة تفعيل دور المراكز الإرشادية، بحيث يتم بدء العمل بخمس مراكز إرشادية بمحافظة الغربية علي أن يضم كل مركز إرشادي باحثين متخصصين بالإرشاد الزراعي و أمراض النبات ووقاية النبات، وذلك لحين استكمال باقي المراكز الإرشادية بالمحافظة، فضلا عن سرعة تعميم التجربة بالمراكز الإرشادية بجميع المحافظات، وذلك لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وسهولة التواصل الدائم معهم.

الصادرات المصرية لدول العالم

وفي سياق متصل، أكد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي، مواصلة مهندسي الحجر الزراعي العمل ليل نهارًا في أيام العيد سواء بالإدارة المركزية، أو بالموانئ والمنافذ المختلفة، وذلك حفاظًا على انسياب الصادرات المصرية لدول العالم، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.