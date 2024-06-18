«الزراعة» تقدم توصيات لمزارعي الأرز لمواجهة الموجة الحارة. منها تجفيف الحقل 3 أيام

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إن عددا من مزارعي الأرز بدأوا في رصد ظهور اللون الأصفر والأحمر على أطراف أوراق الأرز العليا وجفاف الأوراق السفلية وضعف للنمو، وخاصة الأرز المنزرع مبكرًا.

ارتباك في عملية الامتصاص

أوضح أن هذه الأعراض تحدث نتيجة ارتباك في عملية الامتصاص نتيجة الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة خلال الفترات الأولى من الزراعة، وخاصة الموجات شديدة الحرارة المتتالية على مناطق زراعة الأرز في الدلتا، مشيرا إلى أن رتباك النمو خلال الأيام الماضية تسبب في نقص الفسفور والبوتاسيوم بالتحديد وتقزم النباتات بسبب نقص الزنك بالتبعية، وقد يكون السبب الرش بمبيدات الحشائش بتركيز أعلى من المطلوب أو في توقيتات غير صحيحة أو بخلطات غير مناسبة.

وأوصى رئيس مركز معلومات تغير المناخ بضرورة إضافة من 10 إلى 12 كيلوجرام حامض فسفوريك 70% من أقرب رية على أن تضاف على مرتين، مع عدم إضافة حامض الكبريتيك لأن حامض الفسفوريك يكفي، بالإضافة إلى تجفيف الحقل بعد ذلك لمدة 2-3 أيام ثم الري مع زيادة مياه الري بالتدريج مع زيادة عمر النبات، والرش المكثف بمحلول كبريتات الزنك 2 % بمعدل 4 كيلو جرام للفدان ويفضل الرش بالمساء بعد العصر، أو 2 كيلو زنك مخلبى للفدان فى 200 لتر ماء لكل فدان.

أهمية الرش بالأحماض الأمينية

وشدد على أهمية الرش بالأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك أو أمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1 كيلو جرام للفدان مضاف إليه مخلوط 400 جم طحالب بحرية و500 جرام عناصر عالي الماغنسيوم والمنجنيز والحديد عليه 25 سنتيمترا من السيتوكينين لكل 300 لتر ماء للفدان.