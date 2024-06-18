«الصحة» تقدم نصائح لتجنب زيادة الوزن في عطلة عيد الأضحى

أكدت وزارة الصحة والسكان، في تقريرٍ رسمي، إنّ الإفراط في تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني الموجود في اللحوم يسبب زيادة الوزن، لأنّها تُخزّن في الجسم على هيئة دهون، وينطبق هذا على مختلف أنواع اللحوم، وتحديدًا التي تحوي دهونًا كثيرة، وكذلك المصنعة الضارة بالصحة.​​

أضرار الإفراط في تناول اللحوم

وذكرت وزارة الصحة أنّ الإفراط في تناول اللحوم قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية؛ لذلك لا بد أن تكون حريصًا عند تناول اللحوم، وتوازن بينها وبين الأطعمة الأخرى​.​

مجموعة من النصائح لتجنب المشكلات الصحية

وقدّمت الوزارة نصائح عدة لتجنب المشكلات الصحية، خلال فترة العيد الأضحى وجاءت على النحو التالي:-

- ابدأ يومك بوجبة فطور خفيفة صحية ومغذية.​​

- لا تُفرط في تناول الطعام وحاول اختيار البدائل الصحية.​​

- إضافة الخضراوات مع اللحوم تسهل الهضم وامتصاص الدهون.​

- يمكن أن تكون الخضروات على شكل سلطة، أو مسلوقة أو مشوية.​​

- تناول عدة وجبات معتدلة، بدلًا من تناول وجبات كبيرة.​​

- الفاكهة خيارك الأمثل؛ لأنّها تحوي مستوياتٍ عاليةً من الألياف؛ ما يعني أنّها ستشعرك بالشبع لفترة أطول.​​

- الاعتدال في تناول الحلويات أمر حيوي.​

- استهلك القليل من الأطعمة المقلية واستبدلها بالمشوية أو المسلوقة.​​

- ابق نشيطًا؛ لأن النشاط الحركي والرياضات البسيطة مثل المشي وغيرها من الأنشطة البدنية المناسبة، التي تساعد على الهضم. ​​