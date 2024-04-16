5 أكلات تدمر صحة طفلك.. أبرزها الأطعمة المقلية والوجبات السريعة

تشكل بعض الأطعمة مصدر خطر على صحة الصغار في سنواتهم الأولى، من خلال ما تتسبب به في زيادة الوزن ورفع مستويات السكر بالدم، وزيادة ضغط الدم، ما يتطلب وضع نظام غذائي صحي للأطفال يضمن لهم بناء عضلي متوازن.

أكلات تدمر صحة الطفل

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خلال الأسطر التالية، أبرز الأطعمة التي تدمر صحة الطفل وفقًا للدكتورة إيمان عبد الله، خبيرة التغذية العلاجية:

1- المشروبات السكرية

تسبب المشروبات السكرية تسوس الأسنان، والسمنة، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

ويعد الماء والحليب والعصائر الطازجة، بدائل مناسبة، مع الحرص على تجنب إضافة سكر، والاكتفاء بسكر الفاكهة الطبيعي؛ لأن كثير من الأمهات تفرط في وضع السكر في العصائر ظنًا أن الطفل سيحبه ويتناوله بشهية أكبر.

2- الوجبات الخفيفة المصنعة

تمتلئ الوجبات الخفيفة المصنعة بالدهون المشبعة والسكر والملح، والمواد الحافظة والألوان الصناعية، ومن الممكن استبدال الدهون المشبعة بالزيوت النباتية في بعض الأكلات وهي من أكثر الأشياء التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية، ومن الممكن استبدالها للطفل بالفواكه والخضراوات أو المكسرات.

3- الأطعمة المقلية

تتسبب الأطعمة المقلية في السمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، ويعمل تحول المادة في أثناء القلي للون البني على تكوين «الأكريليميد» وهي مواد مسرطنة على المدى البعيد، ويتاح استبدالها بالأطعمة المسلوقة والمطبوخة على النار والمشوية.

4- الوجبات السريعة

تتربع الوجبات السريعة على قائمة الأطعمة الغنية المشبعة بالسكر والملح، والمليئة بالعديد من المواد الحافظة والألوان الصناعية التي تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن استبدالها بالطعام المعد في المنزل من مكونات صحية.

5. أطعمة ومشروبات غنية بالكافيين

تؤدي الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين للإصابة باضطرابات النوم وزيادة القلق وتؤثر على تركيز الطفل، وترفع ضغط الدم وتزيد من معدل هرمون الكورتيزون المتسبب في السمنة، وخصوصا دهون البطن، في حين تفقد الجسم كثيرًا من الماء، ويجب استبدالها بالمشروبات الطبيعية مثل اليانسون.