4 طرق مثالية للسيطرة على الخوف.. «لا تجعله عقبة في حياتك»

الخوف من المشاعر الشائعة بين كثير من الناس، ويمكن أن يكون مصدر قلق كبير يهدد استقرار الحياة، وعلى الرغم من أن الخوف مشاعر إنسانية طبيعية كنوع من ردود الأفعال إلا أن سيطرته على الشخص بشكل دائم قد يؤثر على وتيرة الحياة اليومية بشكل سلبي.

وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة إيناس علي استشارية الصحة النفسية، مجموعة من النصائح للتغلب على الخوف، وتفادي تأثيراته السلبية على حياة الشخص اليومية.

لماذا نشعر بالخوف؟

وبحسب استشاري الصح النفسية، فإن الخوف هو مجرد رد فعل شعوري، ينشأ تجاه التهديدات الحقيقية أو المتخيلة؛ إذ يمكن أن يضع الشخص نفسه في دائرة مفرغة يخاف فيها من أي حدث.

كيفية السيطرة على الخوف

وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بعض الحيل التي تعزز من فرص النجاة من السلبيات الناتجة عن الشعور بالخوف، أبرزها:

التفكير الإيجابي

التركيز على التفكر بشكل إيجابي، أبرز الطرق المثالية لمواجهة الشعور بالخوف، لذا على الشخص الخائف أن يتذكر الأحداث التي تحسن من حالته النفسية وتحقق له الشعور بالأمان حتى يستطيع السيطرة على خوفه.

الحفاظ على الهدوء

تزداد ضربات القلب عند الشعور بالخوف، ما يحفز إفراز الأدرينالين الخوف بشكل أكبر، لذلك من طرق تعزيزالسيطرة على الخوف محاولة التقاط الأنفاس بشكل عميق وهادئ؛ إذ يساهم التنفس العميق في تهدئة الأعصاب ويقلل من إفراز هرمونات التوتر.

التمارين الرياضية

نصحت «إيناس» بممارسة الرياضة المفضلة يوميًا؛ إذ تساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر، لأنها تفرز مواد كيميائية في الدماغ تساعد على تحسين الشعور بالسعادة والاسترخاء.

اللجوء إلى المتخصصين

في بعض الأحيان يكون الخوف مرض شديد، يعيق الحياة البشرية، ما يتطلب التدخل من المختصين في مجال الصحة النفسية، ليخضع للعلاج السلوكي المعرفي «CBT»، والذي يعد أحد الأساليب الفعالة في مواجهة الخوف والقلق.