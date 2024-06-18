حملات نظافة مكثفة ورفع كفاءة الطرق بمراكز المنيا خلال أيام العيد

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار حملات النظافة بقرى ومدن وأحياء المحافظة، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موجها برفع المخلفات أولاً بأول، والقضاء على أماكن تجمعات القمامة، والاهتمام بمنظومة النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

تكثيف أعمال النظافة على امتداد كورنيش النيل

وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثيف أعمال النظافة على امتداد كورنيش النيل، حيث قام العمال بنظافة وتجميل وأعمال الري وقص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات من ميدان لوتس وشارع بورسعيد وأمام مكتبة مصر ومجلس المدينة وكورنيش النيل وشارع عمر سلطان وشارع مصر ورفع المخلفات أولًا بأول حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط من رفع المخلفات في قرى وأحياء المدينة، وتم نقلها إلى المحطات الوسيطة تمهيدا لنقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي، حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

تفريغ صناديق القمامة وتنظيف الشوارع

وفي ديرمواس، قامت الوحدة المحلية للمركز بأعمال النظافة العامة بالمدينة، حيث تم تفريغ صناديق القمامة وتنظيف الشوارع ورفع مخلفات صلبة بمنطقة الإدارة التعليمية ومنطقة التموين من متفرعات شارع الجيش، وشارع السوق وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، فضلا عن أعمال نظافة عامة بقرى «الحاج قنديل، العمارية الشرقية، تل بني عمران، بني حرام»، وذلك لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حملة نظافة في أحياء المدينة وبشوارع القيس وصندفا والسلام وقرية أبو جرج، وتضمنت الحملة أعمال النظافة وإزالة المخلفات مع رفع جميع النقاط وتفريغ جميع الصناديق، وذلك حفاظا على الصحة العامة والشكل الجمالي للطرق والشوارع والميادين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز مطاي بتنفيذ حملات نظافة مكثفة بقرى «بردنوها وأبوان ومنبال وأبو عزيز وحلوة»، حيث تم رفع المخلفات من نقاط تجميعها بالقرى والتوابع وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وفي مداخل القرى ورفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة حفاظاً على المواطنين.