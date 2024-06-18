أرباح المصريين من شراء الذهب في عام؟.. مكاسب تخطت 7 آلاف جنيه

حققت أسعار الذهب منذ يونيو الماضي مكاسب كبيرة لراغبي شراء واقتناء الذهب في مصر، وحقق الجرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، أرباحاً تبلغ 925 جنيهاً، حيث سجل في تداولات اليوم 18 يونيو مستوى 3135 جنيهاً، مقابل 2210 جنيهاً للجرام في يونيو الماضي 2023.

وقال ناجي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، إن أرباح المعدن الأصفر خلال هذه الفترة جعلته الطريقة الأمثل لاستثمار الأموال، التي يفضلها المستثمرون والمواطنون.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير، تحركات الذهب خلال عام منذ شهر يونيو 2023 وحتي يونيو 2024، لتوضيح قيمة الأرباح التي حققها مالكو الذهب خلال العام، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

الأوقية ارتفعت 361 دولارا

على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال العام الجاري، حيث سجلت الأوقية في يونيو الماضي 2023، حوالي 1955 دولاراً، مقابل 2316 دولاراً للأوقية اليوم.

وفي الأسواق المحلية، سجل متوسط سعر البيع للجرام عيار 21، اليوم، نحو 3135 جنيهاً، مقابل حوالي 2210 جنيهات للجرام في يونيو الماضي 2024، دون إضافة الضريب والمصنعية، بأرباح بلغت نحو 925 جنيهاً.

وفيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك، في شهر يونيو 2023، حوالي 2526 جنيهات، ارتفع اليوم إلى مستوى 3583 جنيه، بمكاسب بلغت 1057 جنيهاً في الجرام الواحد.

عيار 18 يكسب 793 جنيهاَ

أما عيار 18، فقد سجل مكاسب بلغت حوالي 793 جنيهاً في الجرام، الذي يبلغ الآن 2687 جنيه، مقابل 1894 جنيهات خلال يونيو 2023.

ويعتبر الذهب الطريق الآمن في الاستثمار على مر السنوات الماضية، خاصة للأشخاص المبتدئين في الاستثمار، كما سجلت مكاسب الجنيه الذهب حوالي 7400 جنيه، حيث يباع اليوم بـ25 ألفا و80 جنيها مقابل 17 ألف و680 جنيها في يونيو 2023.