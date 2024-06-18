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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024

كتب:

سعيد رمضان
09:50 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2024
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمحلات الصاغة في بداية التعاملات اليومية، استقرارا ملحوظا مقارنة بأسعار ختام التعاملات المسائية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3135 جنيها للبيع دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب اليوم، وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة المصرية، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3583 جنيها للبيع دون مصنعية، خلال بداية التعاملات اليومية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر. 

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأكثر مبيعا في مصر نحو 3135 جنيهًا للبيع دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة نحو 2687 جنيها دون مصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2090 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة، عند 25 ألفا و80 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2320 دولارا للبيع.

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