1100 شاب يشاركون في لقاء الخريجين بإيبارشية الفيوم

شهدت كنائس إيبارشيات الكرازة المرقسية نشاطًا مكثفًا، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ نظّمت خدمة شباب الخريجين بإيبارشية الفيوم، أمس، لقاءً للخريجين، تحت شعار «إبهيت إن راشي 3.. القلب الفرح 3»، في كنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية)، وبمتابعة من الأنبا إبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها.

بدأت فعاليات اللقاء بصلاة القداس الإلهي، وتضمن محاضرتين ألقاهما الأب القمص بولس جورج كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، وهما «مقاييس الارتباط الصحيح» و«ملامح الزواج المسيحي».

معرض خاص للمنتجات

كما اشتمل على عدد من الألحان والترانيم الكنسية قدمها فريق كورال «السمائيين» التابع لكنيسة الشهيد مارمينا العجايبي بالفيوم، وكذلك عرضين لإسكتشين، إلى جانب معرض خاص بمنتجات مجموعة من الشباب والشابات الخريجين.

شارك في اللقاء 1100 شاب وشابة من أبناء الإيبارشية، و50 خادمًا وخادمةً، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

«ثبت أساس الكنيسة» مؤتمر لكنائس المنيا الجديدة

وفي المنيا، اختتمت كنائس مدينة المنيا الجديدة التابعة لإيبارشية شرق المنيا، أمس الأول، مؤتمرًا حمل شعار «ثبت أساس الكنيسة»، والذي أُقيم على مدار ثلاثة أيام في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة، بحضور الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

تضمن المؤتمر محاضرات ألقاها الأب القس باسيلي سمير مدرس اللاهوت العقيدي بالكلية الإكليريكية بدير المحرق، والأب القس ميصائيل القمص أنجليوس مدرس اللاهوت الدفاعي بالكليات الإكليريكية والدكتور چوزيف ذكري مدرس الآبائيات بالكليات الإكليريكية، كما اشتمل على فقرات ترانيم وألحان.

شمامسة جدد لكنيسة الملاك بالمعادي

وفي المعادي، صلى الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، صباح أمس الأول، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، ضمن الاحتفال بنهضة رئيس الملائكة ميخائيل، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 14 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وفي السياق ذاته شجع نيافته الفتيات اللاتي حفظن ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.