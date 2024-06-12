محافظ القليوبية يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى ويثمّن دورها في دعم التنمية

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها والوفد الكنسي المرافق، للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى، لافتا إلى أنّ تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصريّ يُشير إلى روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام وتلك الروح الوطنية التي تشكل حِصنا آمنا لأبناء الوطن، كما أشاد بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

وفد الكنيسة المصرية

ورحب محافظ القليوبية بوفد الكنيسة المصرية، معربا عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، كما ثمّن حرصهم على مشاركة أخوتهم المسلمين في جميع الأعياد.

وأكد صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، والمشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، لافتا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

التهنئة بعيد الأضحى المُبارك

بدوره، أعرب وفد الكنيسة المصرية عن خالص التهنئة بعيد الأضحى لشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء والازدهار على مصرنا الحبيبة وعلى أبناء محافظة القليوبية.

تهنئة الموظفين والعاملين بحلول عيد الأضحى

وفي سياق آخر، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم، الإدارات والمكاتب بديوان عام المحافظة لتهنئة الموظفين والعاملين بحلول عيد الأضحى، يرافقه اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة.