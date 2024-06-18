احذر تناول عصير الجريب فروت مع هذه الأدوية.. آثار جانبية خطيرة

عصير الجريب فروت من المشروبات المفيدة لصحة الإنسان، وهو من أنواع الحمضيات التي تشبه ثمرة البرتقال في الحجم ولون القشرة الخارجية وتشتهر بمزيج من المرارة الشديدة والحلاوة الطفيفة، وفقًا لموقع مايو كلينيك، ورغم قيمته الغذائية العالية إلا أنه يتفاعل مع عدد من الأدوية، لذا احذر تناول عصير الجريب فروت مع هذه الأدوية.

هناك العديد من الفوائد الصحية التي يحققها عصير الجريب فروت للجسم، إذ إنه يساعد على تعزيز جهاز المناع، وفقًا للموقع الطبي، كما يساعد على فقدان الوزن ويساعد على خفض نسبة الكوليسترول ويعمل على تحسين عملية الهضم ويمتلك خصائص مضادة للفيروسات.

احذر تناول عصير الجريب فروت مع هذه الادوية

حذر الدكتور أيمن رمضان، صيدلي وأستاذ علم الأدوية خلال حديثه لـ«الوطن» من قائمة من الأدوية الممنوع تناولها مع عصير الجريب فروت، والتي تتفاعل مع العصير وتسبب مضاعفات خطيرة.

الأدوية المضادة للجلطات: يتفاعل عصير الجريب فروت مع الأدوية المضادة للجلطات ويقلل من فعاليتها.

أدوية خفض نسبة الكوليسترول: ينبغي على مرضى الكوليسترول عدم الجمع بين عصير الجرويب الفروت وأدوية خفض نسبة الكوليسترول كالستاتينات لأنه قد يتسبب في زيادة مستوياتها بالجسم، ما يؤدي إلى التعرض لآثارها الجانبية المزعجة مثل آلام العضلات.

آثار جانبية لتناول الجريب فروت

الأدوية المنظمة لضربات القلب: يؤدي عصير الجريب فروت إلى عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع خطر الإصابة بتليف الرئة أو الكبد.

أدوية القلق: تناول كمية كبيرة من عصير جريب فروت مع أدوية القلق والاكتئاب يؤدي إلى ارتفاع مستوياته بالجسم، ومن ثم الإصابة ببعض الآثار الجانبية كالنعاس أو الدوخة.