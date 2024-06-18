«ري كفر الشيخ»: متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف على مدار الساعة

أكد المهندس أشرف درويش رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ، المرور والمتابعة على مدار الساعة لمناسيب المياه بالترع والمصارف، ومحطات الرفع، لتأمين الاحتياجات المائية للمحافظة من مياه الشرب والزراعة طوال فترة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

إصلاح عطل بإحدى وحدات طلمبات صرف سماتاي

وقال «درويش»، إنّه في إطار متابعة حالة الري ومناسيب المياه بالترع والمصارف وانتظام تشغيل محطات الرفع، تم رصد عطل مفاجئ بإحدى وحدات طلمبات صرف سماتاي، وعلى الفور قامت الأجهزة المختصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإصلاح العطل، وتم التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية لتخفيض الترع المرتب صرفها على مصرف سماتاي أمام المحطة، لافتاً أنّه تم إصلاح العطل والمناسيب مستقرة الآن.

تطهير وصيانة الترع والمصارف

وأوضح «درويش»، أنّه يتم بشكل دوري تطهير وصيانة الترع والمصارف، خاصة المجاورة للكتل السكنية بالتنسيق مع مديرية الزراعة، فضلاً عن المرور على محطات الرفع بشكل دوري، والقيام بعمل الصيانة اللازمة لجميع محطات رفع مياه الصرف الزراعي بمحافظة كفر الشيخ.