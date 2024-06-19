لمجابهة سماسرة المؤسسات الوهمية.. روابط 5 جامعات أجنبية معترف بها في مصر

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن راوبط الجامعات والمؤسسات التعليمية التي يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية لها من قبل المجلس ووزارة التعليم العالي في دول «أوكرانيا وروسيا وأرمينيا وكازاخسان وجورجيا».

وأوضح المجلس، أن الوزارة تقوم سنوياً بتحديث القوائم وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدة أن الكشف للقوائم يأتي في إطار دور المجلس التوعوي للطلاب وأولياء الأمور تجنبا للوقوع تحت أيدي المحتالين أو مكاتب سماسرة الجامعات الوهمية وغير المعترف بها من قبل المجلس.

قوائم الجامعات الأجنبية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات

وتستعرض «الوطن» روابط قوائم الجامعات الأجنبية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي:

- الجامعات التي يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها من دولة أوكرانيا رابط.

- الجامعات التي يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها من دولة جورجيا رابط.

- الجامعات التي يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها من دولة أرمينيا رابط.

- الجامعات التي يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها من دولة كازاخستان رابط.

- الجامعات التي يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها من دولة روسيا رابط.

وحذرت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024 ومايعادلها، من الانسياق خلف مروجي الإعلانات الوهمية وسماسرة الجامعات غير المعتمدة، والتواصل مع الجهات الرسمية للوزارة للتأكد من اعتماد المؤسسات التعليمية من عدمه.