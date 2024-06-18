رعب عالمي بسبب بكتيريا آكلة اللحوم.. كيف يتحلل جسم على قيد الحياة؟

من بين كل 10 أشخاص مصابين بـSTSS، سيموت ما يصل إلى ثلاثة أشخاص بسبب العدوى، خوف ورعب يسيطران على سكان اليابان بسبب انتشار بكتيريا «آكلة اللحم»، القاتلة، التي تنهي حياة مصابيها في غضون 48 ساعة فقط، فهي عدوى بكتيرية نادرة تتطور عندما تنتشر البكتيريا إلى الأنسجة العميقة ومجرى الدم، والتي يطلق عليها «متلازمة الصدمة السامة STSS».

أظهرت أرقام رسمية أن حالات العدوى البكتيرية الخطيرة والقاتلة وصلت إلى مستويات قياسية في اليابان، ولم يتمكن الخبراء حتى الآن من تحديد سبب الارتفاع.

ماذا يحدث عند الإصابة ببكتيريا آكلة اللحوم

وعادة ما يعاني المرضى في بداية الإصابة ببكتيريا آكلة اللحوم، من الحمى وآلام العضلات والقيء، لكن الأعراض يمكن أن تهدد حياتهم بسرعة، مع انخفاض ضغط الدم والتورم وفشل العديد من الأعضاء عندما يصاب الجسم بالصدمة.

كما يمكن أن تسبب البكتيريا أيضا إلى فقدان الأطراف، كما أن معظم المرضى الذين يصابون بهذا المرض لديهم عوامل صحية أخرى قد تقلل من قدرة الجسم على مكافحة العدوى، مثل السرطان أو مرض السكري، وفقا لـ«مركز السيطرة على الأمراض».

كيف يتحلل الجسم وهو على قيد الحياة؟

شرح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، كيف تتسبب البكتيريا آكلة اللحوم إلى تأكل الأعضاء، موضحًا أن الأمر لا يعنى التأكل بالمعنى الحرفي، لكنه تحلل للأنسجة والأعضاء التي تصل في النهاية إلى بترها.

وقال «الحداد» لـ«الوطن» إن البكتيريا من هذا النوع، تقوم بالقضاء على الأنسجة وعضلات الجسم والتسبب في ظهور مجموعة من البكتيريا العقدية الغازية وعدة مجموعات بكتيريا لا هوائية تقوم بمهاجمة الجسم وتعمل على تآكل وتحلل أعضاء الجسم بسبب حدوث تسمم في الجلد والعضلات والدم: «للأسف وقتها بيتحلل الجسم ويتعفن ويعمل تسمم في الدم يقضي على صاحبه».

وأشار استشاري المناعة، إن العدوى يمكن أن تكون تنفسية أو جلدية أو تلامسية.

ما هي الفئات المعرضة للإصابة ؟

وفقاً لما أكده مركز السيطرة على الأمراض، فإن كبار السن الذين يعانون من جرح مفتوح معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بـ STSS، فضلاً عن أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية مؤخراً، والأشخاص أكثر من 50 عاماً.

بكتيريا آكلة اللحوم تسبب الوفاة

الجدير بالذكر أنه حتى مع العلاج، يمكن أن تكون STSS مميتة، فمن بين كل 10 أشخاص مصابين بـ STSS، سيموت ما يصل إلى ثلاثة أشخاص بسبب العدوى، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، كما إن معظم الوفيات التي تنتج عن الإصابة بمرض البكتيريا تحدث خلال 48 ساعة» حسب ما أوضحه كين كيكوتشي، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة طوكيو الطبية النسائية.

يذكر إن الصحة العالمية، أعلنت في أواخر عام 2022، أن هناك 5 دول أوروبية على عن زيادة في حالات مرض المكورات العقدية الغازية، التي تشمل STSS، كما إنها أعلنت أن الارتفاع في الحالات جاء بعد انتهاء قيود كوفيد.