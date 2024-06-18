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نقيب الفلاحين: توقعات بانخفاض أسعار الأرز الفترة المقبلة

كتب:

عبير منصور
07:51 م | الثلاثاء 18 يونيو 2024
أسعار الأرز

أسعار الأرز

أكد عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، وجود توقعات بانخفاض سعر طن الأرز في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، بقيمة تصل إلى 30 جنيها، وذلك بسبب اقتراب موسم حصاد الأرز في الأسواق المصرية.

أسعار الأرز

وأضاف أبو صدام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز خلال الفترة الحالية تشهد استقرارا، حيث يتراوح سعر طن الأرز عريض الحبة بين 30 ألفا و35 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن الأرز رفيع الحبة بين 28 ألفا إلى 30 ألف جنيه، كما يتراوح سعر طن الأرز الشعير بين 18 إلى 19 ألف جنيه.

أسعار القمح

كما أوضح نقيب الفلاحين أن سعر أردب القمح يسجل حاليا في الأسواق نحو 2000 جنيه، وهو ما يمثل تسعير الحكومة للأقماح، مشيرا إلى توافر مخزون استراتيجي من القمح حتى نهاية العام نظرا لاستمرار موسم توريد القمح، مؤكدا أن محافظة الشرقية هي الأعلى في توريد القمح بقيمة بلغت 600 ألف طن قمح.

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