أسعار الأرز اليوم الاثنين 12-5-2024

تراجعت أسعار الأرز اليوم الأحد 12-5-2024، في الأسواق المصرية، مع استمرار انخفاض الأسعار التي تشهدها السلع الأساسية، نتيجة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير السلع للمواطن المصري بأسعار مخفضة.

متوسط سعر كيلو الأرز

وسجل متوسط سعر كيلو الأرز اليوم 33.78 جنيه، ليسجل أدنى سعر للكيلو 30.74 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر 37.41 جنيه.

أسعار الأرز اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأرز الآن بمختلف أنواعه بعد انخفاض سعره، بنحو 0.79% بالنسبة لأرز الضحى، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز السوهاجي

سجل سعر كيلو الأرز السوهاجي 34.82 جنيه.

بلغ سعر كيلو أرز الضحى 37.41 جنيه.

سجل سعر كيلو أرز المعبأ 30.74 جنيه.

وصل سعر كيلو الأرز زمزم 35.12 جنيه.