أسعار الأرز اليوم في الأسواق المحلية.. تراجع جديد
كتب:
سعيد رمضان
10:53 م | الجمعة 24 مايو 2024
أسعار الأرز اليوم
سجّلت أسعار الأرز اليوم الجمعة 24 مايو 2024، تراجعًا طفيفًا في عدد من الأسواق المحلية، فيما وصل متوسط سعر الكيلو المعبأ نحو 33.84 جنيه، بتراجع 0.32%، كما سجل متوسط سعر الأرز السائب نحو 27.73 جنيه للكيلو، بتراجع 1.81%، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الأرز اليوم
وتراجعت أسعار الأرز اليوم الجمعة 24 -5- 2024، بشكل طفيف في مختلف الأسواق المحلية.
وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار عدد من السلع الغذائية، وفقًا لأخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
سعر الأرز اليوم
- سجل سعر كيلو الأرز السوهاجي 34.12 جنيه.
- سجل سعر كيلو أرز الضحى 38.22 جنيه.
- سجل سعر كيلو أرز المعبأ 29.78 جنيه.
- سجل سعر كيلو الأرز زمزم 34 جنيه.
- سجل عسر الأرز السائب نحو 27.73 جنيه.
أسعار السلع الغذائية اليوم
- سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 54.82 جنيه.
- سجل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 27.57 جنيه.
- سجل متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 27.57 جنيه.
- سجل متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 17.77 جنيه.