مجازر كفر الشيخ تستقبل 2000 أضحية خلال أيام العيد

أعلن الدكتور محمد السيد بشار مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أنّ المجازر استقبلت، اليوم الثلاثاء، 360 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وتم ذبحها تحت إشراف أطباء المديرية بـ16 مجزرا تابعا للمديرية، لافتاً إلى أنّ كل المجازر تُقدم خدمات ذبيح الأضاحي مجاناً للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

مجازر كفر الشيخ تستقبل الأضاحي

وأضاف «بشار»، أنّ إجمالي عدد الأضاحي التي استقبلتها مجازر كفر الشيخ خلال الأيام الثلاثة من عيد الأضحى المبارك بلغ 2003 رؤوس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، مؤكدا تقديم كل خدمات ذبح الأضاحي في العيد مجاناً للمواطنين، في إطار الحرص على توفير سُبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم من خلال الذبح في المجازر الحكومية.

إجراء الفحوصات البيطرية على الأضاحي قبل الذبح

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد شدّد ‏على أهمية الذبح في المجازر الحكومية، وإجراء الفحوصات البيطرية على الأضاحي قبل الذبح، والتي تشمل سلامة اللحوم، والنظافة العامة، فضلاً عن خدمة الذبح مجاناً في المجازر الحكومية للأهالي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة بيطرية متميزة، وتيسيراً على الأهالي، ومنعاً للذبح خارج السلخانة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث بمخلفات الذبح خارج المجازر، وضمان خروج اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمي.

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