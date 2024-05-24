أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم.. العنب يبدأ من 15 جنيها

سجّلت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 24 -5-2024، استقرارًا ملحوظًا، في عدد كبير من الأنواع المختلفة، فيما يتراوح سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

واستقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 24 مايو 2024، لمختلف الأنواع، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الفاكهة اليوم، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب سوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر ما بين 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر التفاح البلدي المصري ما بين 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر العنب الأسود ما بين 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر العنب الكرمسن ما بين 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار فاكهة سوق العبور

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي ما بين 4.5 إلى 6.5 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الكانتلوب ما بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر المشمش السويسي ما بين 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الخوخ البلدي العريشي ما بين 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.