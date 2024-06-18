لماذا تحول لون جلد بيلينجهام إلى الأسود؟.. صورة نجم الريال تثير الجدل

ظهر الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني، بعد مباراة منتخبه مع صربيا في يورو 2024، التي انتهت بالفوز بهدف نظيف، أحرزه اللاعب نفسه، بملامح متغيرة في وجهه، إذ ظهرت علامات غريبة داكنة اللون تميل إلى الأسود، وبدأ الجمهور يتساءل عن سبب تغير ملامح اللاعب الإنجليزي.

المشهد الذي ظهر به اللاعب جود بيلينجهام في يورو 2024، أثار جدلا واسعا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تباينت ملامح وجهه في بشرته «القمحاوية» الملطخة باللون البني.

تغير ملامح الوجه بتلك الصورة قد يكون بسبب مرض جلدي اسمه فرط التصبغ، وهو عبارة عن تحول بعض مناطق الجلد إلى لون داكن، تظهر على شكل بقع بنية أو سوداء أو رمادية، وتزيد عن التعرض لأشعة الشمس، بحسب ما جاء في موقع clevelandclinic المتخصص.

أسباب حدوث فرط التصبغ

وذكر الموقع أنه عند تعرض المصاب بفرط التصبغ إلى الشمس، فإن الجلد يحصل على لونه من «الميلانين»، التي تعد مادة صبغية بروتينية تفرز من الخلايا الطلائية، وتحدث نتيجة عدم إفراز الجسم الكمية الكافية من هرمون الكورتيزول، ويتشابه مع أمراض أخرى مثل النمش والتغيرات الهرمونية، كما أنه يحدث بعد الإصابة بالجروخ والحروق والالتهاب الناتج عن اضطرابات حب الشباب.

نصائح للتعامل مع مرض فرط التصبغ

الدكتورة حنان الكحك، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس، قالت لـ«الوطن»، إن فرط التصبغ هو عبارة عن زيادة في الخلايا التصبغية، وتحدث نتيجة عدة أسباب، أبرزها الفشل الكبدي أو الهرمونات، ويجب على المصاب بفرط استخدام كريم للحماية من الشمس.