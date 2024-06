سر تعرض لاعب أوروبي للتنمر في يورو 2024: «علم الوراثة السبب» (فيديو)

بعد ظهوره لدقائق قليلة في نهاية مباراة المجر وسويسرا، تعرض اللاعب مارتن آدم، مهاجم المنتخب المجري، للسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما جعله يرد على تلك الانتقادات في مؤتمر صحفي.

10 دقائق فقط هي المدة التي شارك فيها «آدم»، أمام سويسرا في بطولة يورو 2024، وخلال المؤتمر الصحفي سئل عن التعليقات التي يتعرض لها بسبب وزنه الزائد.

وبعد المباراة التي انتهت بفوز المنتخب السويسري بثلاثية مقابل هدف، قال «آدم» إنه رأى عدة منشورات لأشخاص يتحدثون عن وزنه الزائد، موضحا أنه عادة ما يقابل تلك التعليقات بالضحك، مؤكدًا أن سبب هيئة جسده القوية هو علم الوراثة، ولا يستطيع تغيير ذلك، مضيفا: «ولدت هكذا وهذا هو شكل جسدي، لا أقول إنني كنت بهذا الحجم الكبير عندما ولدت، لكنها بنيتي الجسدية».

يذكر أن مارتن آدم بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي فاساس المجري بالدرجة الثانية سنة 2012، ولعب أيضا مع فريق بودابست، وشارك لاحقا في 153 مباراة مع فريق العاصمة بودابست، وسجل 31 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة، لينتقل عام 2019 إلى فريق كابوشفار، وسجل معهم 14 هدفا في 46 مباراة.

انضم «آدم» إلى نادي باكسي سنة 2020، وتألق معهم مسجلا 39 هدفا وصنع 5 تمريرات حاسمة، بعد المشاركة في 66 مباراة، وحصل بعدها على لقب هداف الدوري المجري في عام 2021 بعد تسجيله 31 هدفا، قبل الرحيل إلى الدوري الكوري الجنوبي مع فريق أولسان.

Hungary have just brought on some overweight battering ram up front; Martin Ádám and the commentator says "he looks more Scottish than Hungarian" he does look like a non dwarf "athletic" Count Dabkula tbh #euro2024 pic.twitter.com/UJRoKqRB0Q