تحقق توقع جديد لعالم الزلازل الهولندي.. ماذا حدث فجر اليوم؟

عاد اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس يتردد في الأذهان مجددًا، إذ سبق وحذر من حدوث نشاط زلزالي قوي الأسبوع الماضي، عبر صفحته الرسمية على«إكس»، ليتحقق توقعه فجر اليوم، بعد رصد زلزال في اليابان بقوة 5.9 على مقياس ريختر.

تحقق توقع جديد لعالم الزلازل الهولندي

وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، قد حذر عبر صفحته الرسمية على «إكس» خلال الأسبوع الماضي، من احتمالية حدوث زلزال قوي خلال أول أسبوع من شهر يونيو الجاري، قائلا: «اقترانات الكواكب ستكون أعلى من المتوسط الفترة المقبلة، وسيحدث اقتران كوكبي يتضمن عطارد الأسبوع المقبل».

وتحققت توقعات عالم الزلازل الهولندي، الذي أشار إلى وجود اقتران مذهل يجمع بين القمر والمريخ فجر اليوم، ثم حدوث نشاط زلزالي بعده، إذ رصدت وكالة الأرصاد اليابانية في الساعات الأولى من الصباح، زلزالًا قويًا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر.

لا خسائر في زلزال اليابان

ولم تصل إلى السلطات المحلية اليابانية، أية بلاغات عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح أو الماديات بعد الزالزال، لكن نتج عنه هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وحدثت بعد نحو 10 دقائق من الزلزال الأول، وطالبت سكان المنطقة التحلي بالهدوء والحذر من الأجسام المتساقطة.