تحقق توقع جديد لراصد الزلازل الهولندي.. 3 أحداث هزت العالم آخر 24 ساعة

قبل أيام تنبأ عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، بوقوع هزة أرضية في الفترة ما بين 6 إلى 8 يونيو من شهر يونيو الجاري، الأمر الذي تحقق بالفعل قبل قليل، بعد ما شهد العالم في الساعات الماضية نشاطا زلزاليا كبيرا بدأ في منطقة كرميان بإقليم كردستان بالعراق بزلزال قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما أشارت إليه الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

حددت الهيئة، أن الهزة الأرضية قد حدثت بالقرب من إحدى قرى إقليم كردستان، ووقعت على عمق 8 كيلومترات تحت الأرض، وتبعد الهزة الأرضية حوالي 55 كيلو مترًا عن مركز قضاء كلار الواقع بمنطقة كردستان، ولم يتم رصد أي خسائر بشرية أو مادية، ولم يكن ذلك الزلزال الوحيد الذي حدث فقد شهدت منطقة يوزهنوساخالينسك في روسيا زلزالا بقوة 5.9 على مقياس ريختر.

حالة من الخوف والفزع سيطرت على الجميع، بعد تنبأ عالم الزلازل الهولندي بحدوث هزة أرضية في الفترة من 6 إلى 8 يونيو، ليقول في هذا الشأن عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عن إمكانية حدوث اقترانين لكل من عطارد والزهرة مما يزيد من احتمالية وقوع نشاط زلزالي كبير، على الأرجح في الفترة ما بين 6 و8 يونيو، وذلك راجع إلى ظهور القمر الجديد في يوم 6 يونيو.

Today's planetary geometry as discussed in the latest forecast video. Light headache, dizziness and tinnitus can also be experienced near the time of this geometry.

