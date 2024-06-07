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تحقق توقع جديد لراصد الزلازل الهولندي.. 3 أحداث هزت العالم آخر 24 ساعة

كتب:

عبير خالد
06:11 م | الجمعة 07 يونيو 2024
عالم الزلازل الهولندي

عالم الزلازل الهولندي

قبل أيام تنبأ عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، بوقوع هزة أرضية في الفترة ما بين 6 إلى 8 يونيو من شهر يونيو الجاري، الأمر الذي تحقق بالفعل قبل قليل، بعد ما شهد العالم في الساعات الماضية نشاطا زلزاليا كبيرا بدأ في منطقة كرميان بإقليم كردستان بالعراق بزلزال قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما أشارت إليه الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

هزة أرضية تضرب إقليم كردستان بالعراق

حددت الهيئة، أن الهزة الأرضية قد حدثت بالقرب من إحدى قرى إقليم كردستان، ووقعت على عمق 8 كيلومترات تحت الأرض، وتبعد الهزة الأرضية حوالي 55 كيلو مترًا عن مركز قضاء كلار الواقع بمنطقة كردستان، ولم يتم رصد أي خسائر بشرية أو مادية، ولم يكن ذلك الزلزال الوحيد الذي حدث فقد شهدت منطقة يوزهنوساخالينسك في روسيا زلزالا بقوة 5.9 على مقياس ريختر.

توقع عالم الزلازل بهزة أرضية

حالة من الخوف والفزع سيطرت على الجميع، بعد تنبأ عالم الزلازل الهولندي بحدوث هزة أرضية في الفترة من 6 إلى 8 يونيو، ليقول في هذا الشأن عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عن إمكانية حدوث اقترانين لكل من عطارد والزهرة مما يزيد من احتمالية وقوع نشاط زلزالي كبير، على الأرجح في الفترة ما بين 6 و8 يونيو، وذلك راجع إلى  ظهور القمر الجديد في يوم 6 يونيو.

وأوضح أنه من المحتمل حدوث زلزال كبير، نتيجة الاقترانين، ويتمثل الأول في  اقتران الأرض وعطارد والمشتري، بينما الثاني في اقتران الزهرة والشمس والأرض، إلا أنه لم يشر إلى مكان حدوث الزلزال، إلا أنه نصح الجميع بأن يكونوا في حالة تأهب قصوى استعدادًا لما قد يحدث.

ليس التحقق الوحيد 

كما تحققت توقعات عالم الزلازل الهولندي بشأن وقوع هزات أرضية في عدة مناطق في العالم، الأمر الذي حدث بالفعل، بعد ما رصدت وكالة الأرصاد اليابانية في الساعات الأولى من صباح أمس، زلزالًا قويًا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر.

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