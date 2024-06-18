اقرأ في عدد الوطن غدا.. بدء وصول الحجاج اليوم.. وتفويج «السياحي» غدا.. و«مصر للطيران» تستعد بالجسر الجوي
كتب:
أحمد العانوسي
08:39 م | الثلاثاء 18 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «دارك ويب».. الباب الخلفى للجرائم الإلكترونية
- بدء وصول الحجاج اليوم.. وتفويج «السياحى» غداً.. و«مصر للطيران» تستعد بالجسر الجوى
- «معيط»: تسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن.. وأولوية لكبار السن والمرضى
- «الصحة»: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة
- قصف مستمر على رفح الفلسطينية والقطاع وسقوط عشرات الشهداء.. الاحتلال يواصل إبادة المدنيين فى غزة
- الصادرات السلعية تسجل 16.5 مليار دولار خلال 5 أشهر
- «سمير»: رقم قياسى.. ومواد البناء فى المقدمة.. والسعودية وتركيا والإمارات أبرز الأسواق
- «السعيد» مهدد بالغياب عن مباراة القمة.. والأهلى يحدد أول الراحلين
- حملات رقابية على الأسواق ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود
- مديريات «التموين»: غرف عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع والأنشطة التجارية والتموينية
الصفحة الثانية
- اليوم.. وصول طلائع الحجاج المصريين لأرض الوطن
- تفويج 17 ألف حاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.. و«البعثة»: لم نرصد أى شكاوى بخصوص خدمات الإعاشة فى مخيمات منى
- استمرار القصف على رفح الفلسطينية وغزة وسقوط عشرات الشهداء
- استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة العشرات.. وجيش الاحتلال يخطط للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة بعد انتهاء الهجوم البرى فى رفح
- اشتباكات فى شوارع «تل أبيب» وداخل مجلس الأمن الإسرائيلى المصغر بعد حل حكومة الحرب
- «المصرى للفكر»: الغرب يرفع يده عن دعم إسرائيل تدريجياً بسبب جرائمها فى «غزة»
الصفحة الثالثة
- «المالية»: عودة الاقتصاد لمسار أكثر استقراراً فى مواجهة التقلبات العالمية نتيجة للسياسات المرنة والمتوازنة للدولة
- «معيط»: النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف تتحرك نحو الإيجابية.. والبنك الدولى يتوقع نمواً 4.2% خلال العام المقبل.. والفائض الأولى من الناتج المحلى 5.8%
- «الصحة»: 454 زيارة مفاجئة للمستشفيات فى 23 محافظة خلال إجازة العيد
- «عبدالغفار»: توافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.. و«الطيب»: تنفيذ 42 مروراً على مراكز فحص المقبلين على الزواج بـ12 محافظة لمتابعة انتظام العمل
- «الرى»: مناسيب المياه أمام القناطر تغطى الاحتياجات فى إجازة العيد
- بروتوكول تعاون بين مؤسسة مجدى يعقوب و«الرعاية الصحية» فى أبحاث القلب للكبار والأطفال وتدريب الأطقم الطبية
- طبيب القلوب العالمى: مشروع التأمين الصحى الشامل يسير بطريقة رائعة جداً بدعم رئاسى
- «الإسكان»: 23 مشروعاً للمياه والصرف الصحى فى «الوادى الجديد»
- «الجزار»: هدفنا خدمة أهالى المحافظة.. و«خضر»: 25 منطقة ريفية فى المحافظة استفادت بالخدمات
الصفحة الرابعة
- «دارك ويب».. الباب الخلفى لـ«الجرائم الإلكترونية»
- ساحة افتراضية للاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة
- «الزياتى»: من أخطر أدوات الإنترنت الخفية التى لا يمكن الوصول إليها باستخدام محركات البحث التقليدية
- حادث «طفل شبرا» كشف عن امتداد نشاط العصابات الإجرامية إلى القاهرة.. والأجهزة الأمنية تنجح فى كشف تفاصيل الجريمة
- خبير أمن المعلومات: ننصح بربط الحسابات برقم هاتف وبريد إلكترونى مستعمل
الصفحة الخامسة
- «النواب» يعلن الحرب.. جلسات استماع واجتماعات متواصلة مع المتخصصين والخبراء ومناقشات مكثفة لوضع خطط المواجهة
- .. و«الأزهر» يفتى بحرمة تصفحه.. ويطلق حملات لتوعية النشء والشباب
- خبراء: عصابات «دارك ويب» شخصيات معادية للمجتمع هدفها جنى الأموال
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجرائم تكتمل بمجنى عليه «جاهل طماع» ومتهم «ذكى محتال»
- التوعية المجتمعية السلاح الأول لمواجهة «مستنقع الخفافيش» وبدأنا المواجهة مبكراً فى عام 2002
الصفحة السادسة
- د. محمود خليل يكتب: النبى و«سعيد»
- عماد فؤاد يكتب: اختراع الشعب اليهودى (1)
- حسين القاضى: إن الحمد والنعمة لك والملك
- بلال الدوى: «عيشة هنية» فى «القرية المصرية»
- أحمد إبراهيم: عظماء مصر.. «د. سليمان» عالم الجيولوجيا الجليل
- د. أحمد عبدالظاهر يكتب: القاضى الأخير وزيف العدالة الأمريكية
الصفحة السابعة
- ولاد رزق 3.. القاضية لشباك التذاكر
- أحمد عز: أتمنى تكرار «رضا» لأنه «بير مابيخلصش».. والعمل الجماعى سر النجاح
- عمرو يوسف: كبرت مع «ربيع» وعشقت شقاوته ومتغيراته ونرفزته وطيبة قلبه
- كريم قاسم: «رمضان» تطور فى الأجزاء الثلاثة
- على صبحى: «كورى» متميز وله تفاصيله الخاصة
الصفحة الثامنة
- فريدة الشوباشي: طال انتظارنا
- الملاهى الشعبية تتحدى «الحرارة» و«الأسعار»... «خُدلك لفة»
- رسالة أمل.. مستشفى «بئر العبد» شاهد على قصة حب مصرى وفلسطينية
- «الأنيميشن» يكسب.. «Inside Out 2» يزيح «ويل سميث» من صدارة الإيرادات
- حديث الساعة.. «الخروف الطائر» يبهر سياح الغردقة فى العيد