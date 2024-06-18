اقرأ في عدد الوطن غدا.. بدء وصول الحجاج اليوم.. وتفويج «السياحي» غدا.. و«مصر للطيران» تستعد بالجسر الجوي

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «دارك ويب».. الباب الخلفى للجرائم الإلكترونية

- بدء وصول الحجاج اليوم.. وتفويج «السياحى» غداً.. و«مصر للطيران» تستعد بالجسر الجوى

- «معيط»: تسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن.. وأولوية لكبار السن والمرضى

- «الصحة»: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

- قصف مستمر على رفح الفلسطينية والقطاع وسقوط عشرات الشهداء.. الاحتلال يواصل إبادة المدنيين فى غزة

- الصادرات السلعية تسجل 16.5 مليار دولار خلال 5 أشهر

- «سمير»: رقم قياسى.. ومواد البناء فى المقدمة.. والسعودية وتركيا والإمارات أبرز الأسواق

- «السعيد» مهدد بالغياب عن مباراة القمة.. والأهلى يحدد أول الراحلين

- حملات رقابية على الأسواق ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود

- مديريات «التموين»: غرف عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع والأنشطة التجارية والتموينية

الصفحة الثانية

- اليوم.. وصول طلائع الحجاج المصريين لأرض الوطن

- تفويج 17 ألف حاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.. و«البعثة»: لم نرصد أى شكاوى بخصوص خدمات الإعاشة فى مخيمات منى

- استمرار القصف على رفح الفلسطينية وغزة وسقوط عشرات الشهداء

- استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة العشرات.. وجيش الاحتلال يخطط للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة بعد انتهاء الهجوم البرى فى رفح

- اشتباكات فى شوارع «تل أبيب» وداخل مجلس الأمن الإسرائيلى المصغر بعد حل حكومة الحرب

- «المصرى للفكر»: الغرب يرفع يده عن دعم إسرائيل تدريجياً بسبب جرائمها فى «غزة»

الصفحة الثالثة

- «المالية»: عودة الاقتصاد لمسار أكثر استقراراً فى مواجهة التقلبات العالمية نتيجة للسياسات المرنة والمتوازنة للدولة

- «معيط»: النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف تتحرك نحو الإيجابية.. والبنك الدولى يتوقع نمواً 4.2% خلال العام المقبل.. والفائض الأولى من الناتج المحلى 5.8%

- «الصحة»: 454 زيارة مفاجئة للمستشفيات فى 23 محافظة خلال إجازة العيد

- «عبدالغفار»: توافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.. و«الطيب»: تنفيذ 42 مروراً على مراكز فحص المقبلين على الزواج بـ12 محافظة لمتابعة انتظام العمل

- «الرى»: مناسيب المياه أمام القناطر تغطى الاحتياجات فى إجازة العيد

- بروتوكول تعاون بين مؤسسة مجدى يعقوب و«الرعاية الصحية» فى أبحاث القلب للكبار والأطفال وتدريب الأطقم الطبية

- طبيب القلوب العالمى: مشروع التأمين الصحى الشامل يسير بطريقة رائعة جداً بدعم رئاسى

- «الإسكان»: 23 مشروعاً للمياه والصرف الصحى فى «الوادى الجديد»

- «الجزار»: هدفنا خدمة أهالى المحافظة.. و«خضر»: 25 منطقة ريفية فى المحافظة استفادت بالخدمات

الصفحة الرابعة

- «دارك ويب».. الباب الخلفى لـ«الجرائم الإلكترونية»

- ساحة افتراضية للاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة

- «الزياتى»: من أخطر أدوات الإنترنت الخفية التى لا يمكن الوصول إليها باستخدام محركات البحث التقليدية

- حادث «طفل شبرا» كشف عن امتداد نشاط العصابات الإجرامية إلى القاهرة.. والأجهزة الأمنية تنجح فى كشف تفاصيل الجريمة

- خبير أمن المعلومات: ننصح بربط الحسابات برقم هاتف وبريد إلكترونى مستعمل

الصفحة الخامسة

- «النواب» يعلن الحرب.. جلسات استماع واجتماعات متواصلة مع المتخصصين والخبراء ومناقشات مكثفة لوضع خطط المواجهة

- .. و«الأزهر» يفتى بحرمة تصفحه.. ويطلق حملات لتوعية النشء والشباب

- خبراء: عصابات «دارك ويب» شخصيات معادية للمجتمع هدفها جنى الأموال

- مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجرائم تكتمل بمجنى عليه «جاهل طماع» ومتهم «ذكى محتال»

- التوعية المجتمعية السلاح الأول لمواجهة «مستنقع الخفافيش» وبدأنا المواجهة مبكراً فى عام 2002

الصفحة السادسة

- د. محمود خليل يكتب: النبى و«سعيد»

- عماد فؤاد يكتب: اختراع الشعب اليهودى (1)

- حسين القاضى: إن الحمد والنعمة لك والملك

- بلال الدوى: «عيشة هنية» فى «القرية المصرية»

- أحمد إبراهيم: عظماء مصر.. «د. سليمان» عالم الجيولوجيا الجليل

- د. أحمد عبدالظاهر يكتب: القاضى الأخير وزيف العدالة الأمريكية

الصفحة السابعة

- ولاد رزق 3.. القاضية لشباك التذاكر

- أحمد عز: أتمنى تكرار «رضا» لأنه «بير مابيخلصش».. والعمل الجماعى سر النجاح

- عمرو يوسف: كبرت مع «ربيع» وعشقت شقاوته ومتغيراته ونرفزته وطيبة قلبه

- كريم قاسم: «رمضان» تطور فى الأجزاء الثلاثة

- على صبحى: «كورى» متميز وله تفاصيله الخاصة

الصفحة الثامنة

- فريدة الشوباشي: طال انتظارنا

- الملاهى الشعبية تتحدى «الحرارة» و«الأسعار»... «خُدلك لفة»

- رسالة أمل.. مستشفى «بئر العبد» شاهد على قصة حب مصرى وفلسطينية

- «الأنيميشن» يكسب.. «Inside Out 2» يزيح «ويل سميث» من صدارة الإيرادات

- حديث الساعة.. «الخروف الطائر» يبهر سياح الغردقة فى العيد