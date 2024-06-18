دعاء السفر بالطائرة.. ستشعر بالطمأنينة والأمان

دعاء السفر بالطائرة من الأمور التي يستحب للمسافر أن يرددها سواء كان للعمل أو للحج لأنه يذكر المسافر بأنه بحاجة إلى رحمة وحماية الله خلال رحلته، مما يعزز الاعتماد على الله والثقة بأنه المعين الحقيقي، ويسأل المسلم في دعاء السفر الله أن يحفظه ويسلمه من كل مكروه ومن كل مخاطر السفر، مما يجعله يشعر بالطمأنينة والأمان.

دعاء السفر بالطائرة

وأوضحت دار الإفتاء في دعاء السفر بالطائرة أنه يمكن للمسافر أن يردد الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).

دعاء السفر

وتابعت الإفتاء عن دعاء السفر بالطائرة، أنه ورد عن ابنِ عمر رَضِيَ اللَّه عنهما: أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كانَ إِذا اسْتَوَى عَلَى بعِيرهِ خَارجًا إِلى سفَرٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قالَ: سُبْحانَ الَّذِي سخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنَّا لَهُ مُقْرِنينَ، وَإِنَّا إِلى ربِّنَا لمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البرَّ والتَّقوى، ومِنَ العَمَلِ ما تَرْضى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ علَيْنا سفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ في الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وكآبةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المالِ والأهلِ وَالوَلَدِ».