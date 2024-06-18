طريقة عمل الكبدة البانيه بالردة في المنزل مثل المطاعم

الكبدة البانيه بالردة هي وجبة شهية من المطبخ العربي، تتميز بطعمها اللذيذ والمميز، إذ يتم تحضيرها من خلال استخدام الردة كمكون أساسي في تتبيل الكبدة، وخلال الأيام الحالية، استغلي وجود الكبدة في ثلاجتك خلال أيام عيد الأضحى المبارك وحضريها لأسرتك.

طريقة عمل الكبدة البانيه بالردة

ويقدم لكِ «الوطن» خلال السطور التالية، طريقة بسيطة لتحضير الكبدة البانيه بالردة والتمتع بمذاقها الشهي والمميز، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الكبدة البانيه بالردة

كبدة غنم أو عجل مقطعة إلى قطع صغيرة

زبدة غير مملحة أو زيت نباتي للقلي

بصل مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

بهارات حسب الرغبة

عصير ليمون

ثوم مفروم (اختياري)

ردة خبز

طريقة تحضير الكبدة البانيه بالردة

تحضير الكبدة أولًا

ابدأ بتنظيف الكبدة جيدًا وقطعها إلى قطع صغيرة.

انقع الكبدة في الماء الساخن، وأخرجها فورًا.

اتركها تنقع لبضع دقائق في ماء مملح لإزالة الدم.

طريقة تحضير الكبدة البانيه بالردة

تبل الكبدة أولًا بالبصل والثوم والبهارات والتوابل.

في مقلاة عميقة أو مقلاة واسعة، سخن الزبدة أو الزيت على نار متوسطة.

ضع قطع الكبدة المتبلة في الردة حتى تغمرها تمامًا، ثم في المقلاة.

قلب الكبدة على نار متوسطة إلى عالية حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون من الخارج. يجب أن تكون الكبدة مطهوة تمامًا من الداخل

قدم الكبدة البانيه الساخنة مباشرة على سفرتك، مع رشة من عصير الليمون فوقها لإضافة نكهة منعشة.

نصائح عند تحضير الكبدة البانيه بالردة

تأكد من عدم طهي الكبدة لفترة طويلة حتى لا تفقد قوامها اللذيذ.

يمكنك تقديم الكبدة البانيه بالردة كطبق جانبي مع الأرز المبخر أو الخبز العربي.