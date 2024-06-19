سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 19-6-2024

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-6-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك، حيث سجل في البنك المركزي نحو 155.42 جنيه للشراء، و155.93 جنيه للبيع.

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-6-2024، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

استقر سعرالدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند 155.42 جنيه للشراء، ونحو 155.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 154.84 جنيه للشراء، و155.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الأربعاء، نحو 154.82 جنيه للشراء، و155.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

اقترب سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم من 151.26 جنيه للشراء، و152.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم إلى نحو 150.13 جنيه للشراء، و155.95 جنيه للبيع.